Ці зарядні пристрої можуть бути у вас вдома: викиньте їх негайно

Ці блоки живлення терміново вилучають з обігу

Деякі моделі USB-зарядних пристроїв можуть бути небезпечними через виробничі дефекти та становити ризик ураження струмом або навіть займання. Варто невідкладно перевірити свої зарядки та кабелі.

Фінське агентство з безпеки та хімічних речовин Tukes повідомило про відкликання кількох моделей зарядних пристроїв, які не відповідають вимогам безпеки. Деякі з них можуть бути в обігу і в інших країнах, зокрема в Україні, тому користувачам треба уважно перевірити свої зарядки та кабелі.

Зокрема, йдеться про висувний USB-зарядний пристрій Keke-PD003, моделі XD Connect BV USB P821.0203 та P821.02 та USB-зарядні пристрої Kakusiga KSC-781 та KSC-757. Продукція продавалася через інтернет-магазин з серпня 2025 року по травень 2026 року.

Три зарядні пристрої, які потрібно викинути. Фото: ТЕЛЕГРАФ

Перевірка показала, що в окремих виробах ізоляція між елементами трансформатора не відповідає стандартам посиленої ізоляції, що створює потенційну небезпеку для користувачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому не варто залишати зарядний пристрій у розетці після використання.