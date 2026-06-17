Эти зарядные устройства могут быть дома: выбросьте их немедленно

Эти блоки питания срочно изымают из оборота

Некоторые модели USB-зарядных устройств могут быть опасны из-за производственных дефектов и риска поражения током или даже возгорания. Следует безотлагательно проверить свои зарядки и кабели.

Финское агентство по безопасности и химическим веществам Tukes сообщило об отзыве нескольких моделей зарядных устройств, не соответствующих требованиям безопасности. Некоторые из них могут находиться в обороте и в других странах, в частности в Украине, поэтому пользователям следует внимательно проверить свои зарядные устройства и кабели.

В частности, речь идет о выдвижном USB-зарядном устройстве Keke-PD003, моделях XD Connect BV USB P821.0203 и P821.02 и USB-зарядных устройствах Kakusiga KSC-781 и KSC-757. Продукция продавалась через интернет-магазин с августа 2025 по май 2026 года.

Три зарядных устройства, которые необходимо выбросить. Фото: ТЕЛЕГРАФ

Проверка показала, что в некоторых изделиях изоляция между элементами трансформатора не соответствует стандартам усиленной изоляции, что создает потенциальную опасность для пользователей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему не следует оставлять зарядное устройство в розетке после использования.