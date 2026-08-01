3 регулятори на сантехніці, про які мовчать: як легально зменшити тиск і зберегти гроші

Економія сягає до 50%

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Економія води під час підвищення тарифів стає одним із першочергових завдань для українських домогосподарств. Легально зменшити тиск води і зберегти гроші допомагають кілька пристроїв.

Ці пристрої знижують витрати ресурсу без порушення правил і захищають домашні труби. Йдеться про редуктор тиску, водозберігаючий аератор і термостатичний змішувач, повідомляє "Телеграф".

Редуктор тиску

Редуктор тиску — це прилад, який знижує і стабільно тримає тиск води в трубах, захищаючи домашню техніку і сантехніку від різких стрибків і сильного напору. Ставиться на вході води у квартиру, будинок після основних вентилів. Крім того, пристрій допомагає заощаджувати воду.

Зниження надлишкового напору: При високому тиску в трубах (понад 4-5 атмосфер) вода розплескується і тече занадто швидко, тоді як редуктор обмежує потік до комфортного значення 2-3 бари.

При високому тиску в трубах (понад 4-5 атмосфер) вода розплескується і тече занадто швидко, тоді як редуктор обмежує потік до комфортного значення 2-3 бари. Економія: Завдяки рівному та помірному потоку скорочується витрата води під час миття посуду або душу без втрати комфорту.

Завдяки рівному та помірному потоку скорочується витрата води під час миття посуду або душу без втрати комфорту. Захист системи: Пристрій оберігає гнучкі шланги, змішувачі, а також пральні та посудомийні машини від гідроударів та різких стрибків тиску.

Редуктор тиску води/Фото: ШІ

Економічний аератор на кран

Економічний/Водозберігаючий аератор на кран — це насадка на змішувач, яка змішує воду з повітрям, знижуючи витрати води.

Економія ресурсів: Зменшує протоку води до 4,5-8 літрів на хвилину замість стандартних 12-15 літрів.

Зменшує протоку води до 4,5-8 літрів на хвилину замість стандартних 12-15 літрів. Комфортний напір: Робить струмінь м’яким, рівним і прибирає сильні бризки.

Робить струмінь м’яким, рівним і прибирає сильні бризки. Додаткові функції: Фільтрування великих частинок сміття та поворот корпусу для зручності миття раковини.

Економічний аератор на кран/Фото: ШІ

Змішувач із термостатом

Змішувач із термостатом – це спеціальний кран для води, який сам підтримує потрібну температуру та тиск. Усередині нього стоять особливий восковий елемент або датчик, які швидко змішують холодну та гарячу воду. Цей пристрій також заощаджує воду.

Миттєвий результат: Вода необхідної температури подається відразу після відкриття крана, виключаючи необхідність очікування та зливу холодної або гарячої води в каналізацію.

Вода необхідної температури подається відразу після відкриття крана, виключаючи необхідність очікування та зливу холодної або гарячої води в каналізацію. Економія часу: Відсутня необхідність повторного регулювання важеля при кожному увімкненні, що скорочує загальну тривалість водних процедур.

Відсутня необхідність повторного регулювання важеля при кожному увімкненні, що скорочує загальну тривалість водних процедур. Користь для бойлера: Пристрій забезпечує дбайливу витрату гарячої води з накопичувального водонагрівача, сприяючи економії як води, так і електроенергії або газу.

Змішувач із термостатом/Фото: ШІ

Штучний інтелект ChatGPT підрахував, що ці пристрої можуть знизити водоспоживання в квартирі до 50%.

Економія води за допомогою редуктора тиску, аератора на кран та змішувача з термостатом/Інфографіка ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, як за допомогою підручних засобів прочистити засмічення у раковині. Хоча набагато простіше не допустити серйозного засмічення.