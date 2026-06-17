Уже не в липні. Коли українці святкуватимуть Івана Купала у 2026 році

Дізнайтеся точну дату для купальських обрядів, плетіння вінків та пошуку цвіту папороті

Івана Купала — одне із найяскравіших і найзагадковіших свят у народному календарі українців. З ним пов'язані обряди, прикмети та легенди. Саме в цю ніч, за переказами, розквітає папороть, а вода й вогонь набувають особливої сили.

Упродовж багатьох років українці звикли святкувати Івана Купала в ніч із 6 на 7 липня. Однак після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар дата змінилася.

За новим стилем свято Івана Купала припадає на ніч із 23 на 24 червня. Це пов'язано з тим, що церковне свято Різдва Івана Хрестителя, до якого приурочені купальські традиції, тепер відзначають 24 червня, а не 7 липня, як це було за старим стилем. Відповідно, змістилися й народні святкування.

Попри зміни в календарі, самі традиції залишилися майже незмінними. З давніх часів українці збиралися біля річок та озер, водили хороводи, співали обрядових пісень і розпалювали великі багаття. Молодь стрибала через вогонь, вірячи, що це очищує від усього поганого та приносить щастя.

Дівчата пускають вінки на воду. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Одним із найвідоміших купальських звичаїв є плетіння вінків. Дівчата прикрашають їх польовими квітами та пускають на воду. За тим, як пливе вінок, колись намагалися передбачити майбутнє та дізнатися, чи скоро буде весілля.

Ще одна містична традиція — пошук цвіту папороті. Існує міф про те, що ця рослина розквітає опівночі і лише на одну мить. Люди вірили, що той, хто знайде цю квітку, отримає надприродні здібності — розумітиме мову тварин і зможе керувати нечистою силою.

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