Кліщі не встигнуть присмоктатися: що радять використовувати лісники

У сезон активності кліщів ризики зараження небезпечними інфекціями, зокрема хворобою Лайма та кліщовим енцефалітом, суттєво зростають.

Фахівці наголошують: окрім класичних засобів захисту, існують прості підручні рішення, які можуть допомогти вчасно виявити паразитів і знизити ймовірність укусу. Лісники звертають увагу на два доступні предмети, які можна використовувати під час прогулянок у лісі або парках, — липкий ролик для одягу та клейку стрічку.

Після перебування на природі рекомендується ретельно обробити одяг липким роликом. Його поверхня дозволяє зібрати кліщів, які могли закріпитися на тканині, зокрема й дрібних особин, так званих німф, розмір яких становить лише кілька міліметрів. Такий спосіб вважається простим, недорогим і доволі ефективним для первинного огляду одягу.

Ще один метод полягає у використанні широкої клейкої стрічки. Її радять намотувати на ділянки одягу, через які кліщі найчастіше потрапляють до тіла — щиколотки та зап’ястя. Такий підхід створює своєрідний бар’єр і може зменшити ризик проникнення паразитів під одяг. Важливо, що цей спосіб застосовують ще перед виходом на природу.

Фахівці нагадують, що кліщі найчастіше потрапляють на людину не одразу. Спершу вони можуть довго пересуватися одягом у пошуках ділянки з тонкою шкірою. Найбільш уразливими зонами залишаються ділянки під колінами, пахова область, зона за вухами та волосиста частина голови. Через особливості слини укус зазвичай відбувається непомітно.

Окрему увагу експерти приділяють правильному одягу. Для прогулянок у лісі рекомендують обирати світлий одяг із довгими рукавами та штанинами, а також закрите взуття і головні убори. Світлі тканини дозволяють швидше помітити паразита до моменту його присмоктування.

У випадку, якщо кліщ уже прикріпився, його необхідно якнайшвидше видалити за допомогою пінцета або спеціального інструмента. Паразита слід обережно захопити максимально близько до шкіри та витягнути плавним рухом, не розчавлюючи. Після цього місце укусу рекомендується обробити антисептичним засобом.

Фахівці застерігають від поширеної помилки — не варто намагатися "відлякувати" кліща олією, спиртом або іншими речовинами перед видаленням, оскільки це може підвищити ризик інфікування. Якщо після видалення в шкірі залишилися дрібні частини паразита, у більшості випадків вони не становлять небезпеки та виводяться організмом самостійно. Після завершення процедури кліща рекомендують знищити, уникаючи контакту з голими руками.