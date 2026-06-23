Клещи не успеют присосаться: что советуют использовать лесники

В сезон активности клещей риски заражения опасными инфекциями, в частности, болезнью Лайма и клещевым энцефалитом, существенно возрастают.

Специалисты отмечают: кроме классических средств защиты существуют простые подручные решения, которые могут помочь вовремя выявить паразитов и снизить вероятность укуса. Лесники обращают внимание на два доступных предмета, которые можно использовать во время прогулок в лесу или парках — липкий ролик для одежды и клейкую ленту.

После пребывания на природе рекомендуется тщательно обработать одежду липким роликом. Его поверхность позволяет собрать клещей, которые могли закрепиться на ткани, в том числе и мелких особей, так называемых нимф, размер которых составляет всего несколько миллиметров. Такой способ считается простым, недорогим и достаточно эффективным для первоначального осмотра одежды.

Еще один метод заключается в использовании широкой клейкой ленты. Ее советуют наматывать на участки одежды, через которые клещи чаще всего попадают в тело — лодыжки и запястья. Такой подход создает своеобразный барьер и может снизить риск проникновения паразитов под одежду. Важно, что этот способ применяют еще до выхода на природу.

Специалисты напоминают, что клещи чаще всего попадают на человека не сразу. Сначала они могут долго передвигаться по одежде в поисках участка с тонкой кожей. Наиболее уязвимыми зонами остаются участки под коленями, паховая область, зона за ушами и волосистая часть головы. Из-за особенностей слюны укус обычно происходит незаметно.

Отдельное внимание эксперты уделяют правильной одежде. Для прогулок в лесу рекомендуют выбирать светлую одежду с длинными рукавами и брюками, а также закрытую обувь и головные уборы. Светлые ткани позволяют быстрее заметить паразита к моменту его присасывания.

В случае если клещ уже прикрепился, его необходимо как можно быстрее удалить с помощью пинцета или специального инструмента. Паразита следует осторожно захватить максимально близко к коже и вытянуть плавным движением, не раздавливая. После этого место укуса рекомендуется обработать антисептическим средством.

Специалисты предостерегают от распространенной ошибки — не стоит пытаться отпугивать клеща маслом, спиртом или другими веществами перед удалением, поскольку это может повысить риск инфицирования. Если после удаления в коже остались мелкие части паразита, в большинстве случаев они не представляют опасности и выводятся организмом самостоятельно. После завершения процедуры клеща рекомендуют уничтожить, избегая контакта с голыми руками.