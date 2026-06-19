Как из фильма ужасов. Украинцев удивила птица: что в ней особенного (фото)

Этих пернатых называют "птицами Иисуса"

В сети украинцы удивили птицу, которая похожа на странное существо из фильма ужасов. Оказалось, что пернатый живет в Африке.

Соответствующее сообщение опубликовал пользователь Threads. По его словам, птица на фото – это какан (африканская якана).

"Крипота дня: в Африке живет птица, которая выглядит как пришелец из фильмов ужасов с кучей ног", — говорится в сообщении.

Пост об удивительной птице

Автор добавил, что на самом деле якан — это обычная птица, а "лишние" ноги принадлежат птенцам. Они во время опасности прячутся в густых перьях родителей так, что видны одни лапки.

Африканская якана

Африканская якана

Пользователи в сети уже пошутили о том, что птенцы радостно используют это преимущество при любой возможности. Также кто-то вспомнил, что дети довольно часто прячутся так, что видна какая-то часть тела. Люди писали:

Есть подозрение, что эти маленькие хитрожопые пуцвиринки туда лезут, потому что у них чисто "лапки болят".

Напомнило, как я в детстве пряталась за шторой, но ноги постоянно меня выдавали.

У птиц какая-то сумочка Гермионы точно есть. Как они так прячутся, что не видно, не считая лап. И в гнездах, родители тоже сверху на птенцах лежат и те не давятся, а чилят себе.

Для справки

Африканская якана — это уникальная водоплавающая птица, известная своей способностью "ходить по воде". Благодаря этому этот вид часто называют "птицами Иисуса".

Африканская якана

У Яканы очень длинные пальцы и когти. Они равномерно распределяют ее вес по листьям кувшинки и водяной растительности, создавая иллюзию хождения по воде. Интересно, что у этого вида самки больше самцов, они защищают большую территорию и могут спариваться с несколькими самцами. После откладки яиц самка теряет интерес к потомству, а высиживанием и воспитанием занимается исключительно самец.

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