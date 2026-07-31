Слабший завжди має шанс: Білецький пояснив, як Україна може перемогти Росію

Результат війни визначає не лише чисельність військ

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Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв'ю американській журналістці Лорі Лумер висловився щодо можливих мирних домовленостей між Україною та Росією, а також відповів на аргументи про необхідність якнайшвидшого завершення війни. За його словами, війни не можна оцінювати лише математичним співвідношенням сил.

Білецький прокоментував запитання про те, що могли б сказати американці та президент США Дональд Трамп, які вважають, що через перевагу Росії в ресурсах Україні варто погодитися на угоду вже зараз.

За словами командира, історія знає безліч прикладів, коли слабша сторона здобувала перемогу завдяки вищій ефективності.

"Відповідь дуже проста — війни не так працюють, не лінійно. Якщо би війни працювали настільки лінійно, то країни підраховували б власні потенціали, і слабша країна здавалася б, не несучи ніяких втрат.

Починаючи, скажімо так, з найдавніших античних прикладів: 300 спартанців при Фермопілах та потім розгром персидської армії при Платеях, армія Александра Македонського проти персидської імперії. Сотні прикладів показують, що війна асиметрична і слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності", — каже Білецький.

‼️ EXCLUSIVE INTERVIEW ‼️



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I interviewed Ukrainian General Andrii Biletskyi, Commander of the Third Army Corps and the Founder of the Azov Battalion, in Kharkiv, Ukraine.



I used to believe the Azov Battalion was full of Nazis. But as it turns out, Azov has strict rules… pic.twitter.com/yS5r4D1gJT — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 30, 2026

Він також зазначив, що останнім часом Україна демонструє високу ефективність як у завданні ударів по цілях у глибині території Росії, так і безпосередньо на лінії фронту. Водночас командир наголосив, що Україна вже погодилася на припинення бойових дій по існуючій лінії фронту.

"Що стосується того, що американці хотіли б закінчення цієї війни, і я б теж її дуже хотів, прямо сьогодні. Росіяни хочуть від нас територіальних поступок на тих територіях, які вони навіть не завоювали. Моє припущення, що за цими вимогами, якщо ми на них підемо, будуть наступні вимоги", — заявив Білецький.

Окремо він відповів на запитання про нестачу людських ресурсів в Україні. За словами командира, значення чисельності піхоти поступово зменшується, адже сучасна війна дедалі більше залежить від технологій.

"І що стосується загалом американської підтримки, я вірю, що у нації є лише власні національні інтереси. І не треба обманювати себе хімерами загальнолюдських цінностей і тому подібних речей. Це ніколи не працює в міждержавних відносинах. Я вірю, що, щоб мати міцний союз і покладатися на допомогу когось, потрібно, щоб і друга сторона мала пряме зацікавлення в союзі", — сказав Білецький.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф" , Гордон висловився про ідею призначити головкомом ЗСУ командира 3-ї ОШБр.