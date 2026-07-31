Затверджено порядок виплат додаткових винагород військовослужбовцям, - Іван Вигівський

Мотиваційні виплати можуть отримати бійці НГУ, НПУ, ДПСУ

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Голова МВС України Іван Вигівський підписав накази про затвердження порядків виплат додаткових винагород військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби та поліцейським поліції особливого призначення в межах експериментального проєкту мотиваційних виплат.

Цей механізм дозволить гвардійцям, поліцейським та прикордонникам, які захищають державу на фронті, отримати на місяць до 460 тисяч гривень мотиваційних виплат. Враховується складність і небезпека завдань, а також конкретні результати бойової роботи:

до 100 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях;

170 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення;

70 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту;

50 тисяч гривень на місяць (пропорційно часу) за службу на пунктах управління;

від 15 до 30 тисяч гривень на місяць для інструкторів — військовослужбовців;

до 10 тисяч гривень на місяць проходження військової служби — для інших категорій військовослужбовців;

40 тисяч гривень на добу за захоплення ворожих позицій;

20 тисяч гривень на добу за повернення втрачених позицій;

100 тисяч гривень за кожного полоненого окупанта;

15 тисяч гривень за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою.

Накази вже перебувають на державній реєстрації, після чого будуть опубліковані та набудуть чинності.

Зазначені виплати будуть нараховуватися за період з 1 червня 2026 року.

"Повномасштабна війна докорінно змінила роботу наших підрозділів. Сьогодні прикордонники, гвардійці та поліцейські пліч-о-пліч з іншими складовими Сил оборони беруть участь у найскладніших операціях та штурмах, тримають найважчі ділянки фронту.

Дякую кожному, хто на захисті держави. Гідне визнання вашої мужності та професіоналізму — наш обов’язок", — написав Іван Вигівський.