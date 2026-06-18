Повернення легенди на зайшло українцям: що не так з новим "Шреком"

У людей є багато претензій до нового мульфильма

Студія DreamWorks оприлюднила перший трейлер довгоочікуваного мультфільму "Шрек 5". Його поява одразу викликала жваве обговорення серед шанувальників, яким не сподобався оновлений стиль анімації.

Українці у Threads зазначають, що герої виглядають пластиковими, в них немає життя, наче їх згенерувала нейромережа.

Також дописувачі звернули увагу на те, що емоції Шрека та компанії виглядають перебільшеними та нещирими.

Окремо українці обговорили зовнішність Піннокіо та Фіони, через їхню надмірну гладкість. За словами інтернет-користувачів, першому не виглядає текстури дерева, а останній – зморшок на лобі.

Коментарі українців до трейлера "Шрека 5"

– Я оце думала, що окрім зовнішності, яку, на мій погляд, змінили майже повністю, мене ще щось бісить у новому "Шреку". У ньому зникли фактури. Подивіться на жилет старого, "трушного" Шрека: потерта шкіра, є нерівності, стирчать нитки. А в нового жилет виглядає як 2D-крокодил. Туди ж і Піноккіо. Раніше в ньому відчувалось дерево, текстура, матеріал. Зараз він гладенький, як лакована шафа. Про обличчя Фіони взагалі мовчу. Корейський фільтр в дії.

– Хто каже, що мальовка змінилась, бо пройшло багато років і типу персонажі постаріли – агов, подивіться на лоб Фіони. Які в неї були зморшки вже тоді, і що зараз.

– Чого всі мовчать про те, що новий Шрек виглядає ніби повністю згенерований нейронкою?

– А ще анімація емоцій, не знаю як це правильно пояснити, але ніби карикатурно виглядають більш яскраві емоції — такі як подив, гнів. Ніби гіперболізовано. Це добре видно у трейлері.

– Піннокіо чисто останні роки чимось шліфувався.

– Мені новий "Шрек" віддає якимось ШІ, не знаю, наче дивлюсь на картинку і не бачу в ній життя….

Коли вийде стрічка

Прем’єра картини запланована на 30 червня 2027 року. Вона стане першим повноцінним продовженням історії про Шрека за останні 17 років — від часу виходу мультфільму "Шрек назавжди" у 2010 році.

Головних героїв знову озвучили Майк Майерс, Едді Мерфі та Кемерон Діас. До акторського складу долучилася й Зендая, яка подарувала голос Феліції — доньці Шрека та Фіони. Персонажів Фергуса та Фаркла, синів подружжя, озвучили Марчелло Ернандес і Скайлар Гізондо.

Нагадаємо, Marvel Studios презентувала перший офіційний трейлер стрічки "Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day) — довгоочікуваного четвертого сольного фільму про пригоди Пітера Паркера.