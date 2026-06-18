Возвращение легенды на зашло украинцам: что не так с новым "Шреком"

У людей есть много претензий к новому мульфильму.

Студия DreamWorks обнародовала первый трейлер долгожданного мультфильма "Шрек 5". Его появление сразу вызвало оживленное обсуждение среди поклонников, которым не понравился обновленный стиль анимации.

Украинцы в Threads отмечают, что герои выглядят пластиковыми, в них нет жизни, как будто их сгенерировала нейросеть.

Также комментаторы обратили внимание на то, что эмоции Шрека и компании выглядят преувеличенными и неискренними.

Отдельно украинцы обсудили внешность Пиннокио и Фионы из-за их чрезмерной гладкости. По словам интернет-пользователей, первому не хватает текстуры дерева, а последней – морщин на лбу.

Комментарии украинцев к трейлеру "Шрека 5"

– Я вот думала, что кроме внешности, которую, на мой взгляд, изменили почти полностью, меня еще что-то бесит в новом "Шреке". В нем исчезли фактуры. Посмотрите на жилет старого, "трушного" Шрека: потертая кожа, есть неровности, торчат нитки. А у нового жилет выглядит как 2D-крокодил. Туда же и Пиноккио. Раньше в нем чувствовалось дерево, текстура, материал. Сейчас он гладкий, как лакированный шкаф. О лице Фионы вообще молчу. Корейский фильтр в действии.

– Кто говорит, что рисовка изменилась, потому что прошло много лет и типа персонажи состарились – эй, посмотрите на лоб Фионы. Какие у нее были морщинки уже тогда, и что сейчас.

– Почему все молчат о том, что новый Шрек выглядит будто полностью сгенерированный нейронкой?

– А еще анимация эмоций, не знаю как это правильно объяснить, но будто карикатурно выглядят более яркие эмоции, такие как удивление, гнев. Будто гиперболизировано. Это хорошо видно в трейлере.

– Пиннокио чисто последние годы чем-то шлифовался.

– Мне новый "Шрек" отдает каким-то ИИ, не знаю, будто смотрю на картинку и не вижу в ней жизни.

Когда выйдет лента

Премьера картины намечена на 30 июня 2027 года. Она станет первым полноценным продолжением истории о Шреке за последние 17 лет — со времени выхода мультфильма "Шрек навсегда" в 2010 году.

Главных героев снова озвучили Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. К актерскому составу присоединилась и Зендая, подарившая голос Фелиции — дочери Шрека и Фионы. Персонажей Фергуса и Фаркла, сыновей супругов, озвучили Марчелло Эрнандес и Скайлар Гизондо.

Напомним, Marvel Studios представила первый официальный трейлер ленты "Человек-паук: Абсолютно новый день" (Spider-Man: Brand New Day) — долгожданного четвертого сольного фильма о приключениях Питера Паркера.