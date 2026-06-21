Дві ложки замість дорогих засобів: як за копійки зробити постіль м'якою та ароматною

Ефект помітний після першого прання

М’яка та приємно ароматна постільна білизна — це не завжди результат дорогих засобів для прання, як багато хто думає. Іноді секрет ідеальної свіжості вже є у вас на кухні.

Він здатний значно спростити звичний процес прання. Усе що потрібно — лимонна кислота, як написали в "interia kobieta".

Для прання достатньо додати приблизно дві столові ложки засобу у відсік для кондиціонера, попередньо розчинивши його у теплій воді. Це допомагає прибрати відкладення з волокон тканини та зробити білизну м’якшою.

Лимонна кислота допоможе під час прання постільної білизни. Фото: УНІАН

Лимонна кислота має й інші корисні властивості

Вона може освіжати білизну, допомагати у видаленні деяких плям, зокрема слідів поту, а також усувати неприємні запахи в пральній машині. Окрім цього, засіб зменшує утворення накипу всередині пристрою та допомагає підтримувати його чистоту.

Ще один варіант використання — додавання невеликої кількості безпосередньо в барабан пральної машини. Це дозволяє підсилити очищувальний ефект і покращити загальний результат прання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще можна використати, аби постільна білизна пахнула, як у розкішному готелі.