Забудьте про плями під пахвами: як вивести сліди дезодоранту без соди та оцту

Сліди від антиперспіранту не обов'язково означають, що улюблену річ доведеться викинути

Жовті та білі плями в зоні пахв на футболках і сорочках — одна з найпоширеніших проблем під час прання. Спочатку вони можуть бути майже непомітними, але з часом стають дедалі виразнішими й псують вигляд навіть доглянутого одягу.

Багато хто звинувачує в появі плям лише дезодорант, але насправді сліди виникають через реакцію між потом та речовинами, які містяться в антиперспірантах. Втім, існує простий домашній засіб, який допомагає позбутися плям без агресивних засобів, пише видання Los Andes.

Для боротьби з такими забрудненнями фахівці радять використовувати суміш із теплої води, м'якого рідкого мийного засобу та перекису водню.

Для її приготування знадобляться:

1 склянка теплої води;

1 столова ложка м'якого рідкого мийного засобу;

приблизно 2 столові ложки 3% перекису водню.

Готову суміш слід нанести на забруднену ділянку за допомогою чистої тканини або м'якої зубної щітки. Засіб залишають приблизно на 10 хвилин, після чого легкими рухами очищають тканину від залишків плями.

Фахівці також застерігають від використання деяких популярних домашніх засобів. Наприклад, відбілювач може спричинити пожовтіння тканини, послабити волокна та залишити незворотні сліди на кольоровому одязі. Харчова сода при надмірному використанні здатна діяти як абразив і пошкодити делікатні тканини або зробити їх грубішими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як прострочена зубна паста може допомогти при пранні.