Чим замінити кондиціонер для білизни: постільна буде пахнути як у розкішному готелі

Постільну белизну перуть при високих температурах і все частіше дезінфікують з використанням натуральних засобів

Багато хто звик використовувати кондиціонер для білизни, щоб речі після прання були м'якими і приємно пахли. Однак на практиці такі засоби не завжди дають очікуваний результат: аромат швидко зникає, а тканина залишається жорсткою.

Розповідаємо, чому так відбувається і який простий засіб може замінити звичний кондиціонер.

Звичайні кондиціонери для білизни, які купує більшість людей, залишають на тканинах тонкий жирний наліт. Через це волокна гірше "дихають", і білизна втрачає свіжий вигляд та запах швидше, ніж хотілося б.

Усе більше людей як удома, так і в готельному бізнесі, відмовляються від звичайних кондиціонерів, пише польське видання kobieta.interia.pl. Натомість для пом’якшення білизни використовують столовий оцет.

Оцет діє як природний дезінфікуючий кондиціонер для білизни:

надає тканинам м'якість без жирної плівки;

не залишає сильного запаху;

допомагає довше зберегти свіжість постільної білизни;

додатково очищує саму пральну машину.

Для пом’якшення білизни достатньо додати півсклянки (близько 120 мл) оцту у відсік для кондиціонера під час останнього циклу полоскання.

Щоб надати білизні більш приємного аромату, можна капнути кілька крапель ефірної олії прямо у відсік для мийних засобів. Наприклад, аромат евкаліпта або лаванди додасть відчуття розкоші та допоможе налаштуватися на спокійний, якісний сон.

Таким чином постільна білизна не буде віддавати різким запахом прального порошку — вона набуде природної свіжості, м'якості та легкого делікатного аромату, як у хорошому готелі.