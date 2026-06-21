Две ложки вместо дорогих средств: как за копейки сделать постель мягкой и ароматной
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Эффект заметен после первой стирки
Мягкое и приятно ароматное постельное белье — это не всегда результат дорогих средств для стирки, как многие думают. Иногда секрет идеальной свежести уже есть у вас на кухне.
Он способен значительно упростить привычный процесс стирки. Все что нужно – лимонная кислота, как написали в "interia kobieta".
Для стирки достаточно добавить примерно две столовые ложки средства в отсек для кондиционера, предварительно растворив его в теплой воде. Это помогает удалить отложения с волокон ткани и сделать белье более мягким.
Лимонная кислота обладает и другими полезными свойствами
Оно может освежать белье, помогать удалять некоторые пятна, в частности следы пота, а также устранять неприятные запахи в стиральной машине. Кроме того, средство уменьшает образование накипи внутри прибора и помогает поддерживать его чистоту.
Еще один вариант использования — добавление небольшого количества непосредственно в барабан стиральной машины. Это позволяет усилить очищающий эффект и улучшить общий результат стирки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что еще можно использовать, чтобы постельное белье пахло, как в роскошном отеле.