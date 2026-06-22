Вместо мусора – спасение для огорода: зачем опытные дачники оставляют скошенную траву

Скошенная трава поможет удержать влагу в почве и притормозить рост сорняков.

Большинство дачников после кошения газона пытаются как можно быстрее избавиться от травы, считая ее ненужными отходами. Однако на самом деле она может стать настоящим помощником по уходу за садом и огородом.

Более подробно о том, как с пользой использовать отходы, расскажет "Телеграф" со ссылкой на se.pl.

Скошенная трава является экологичным и бесплатным материалом, который помогает улучшить структуру почвы, удерживать в ней влагу и снабжать растения питательными веществами. Особенно полезна она становится в периоды летнего зноя и засухи, когда земля быстро пересыхает.

При разложении травяные остатки отдают почве ценные минералы и органические соединения. Благодаря этому они работают как натуральное удобрение, а также помогают оградить землю от перегрева и чрезмерного испарения влаги.

Самый распространенный способ использования скошенной травы – мульчирование. Для этого подсушенные травинки следует разложить тонким слоем у растений: на клумбах, под кустами или на овощных грядках. Такая мульча задерживает воду в почве, препятствует активному росту сорняков и защищает корни от высоких температур.

В то же время, важно не использовать слишком мокрую траву и не насыпать ее толстыми слоями. Иначе могут начаться процессы гниения, которые принесут больше вреда, чем пользы.

Кроме того, скошенная трава отлично подходит для компоста. Она содержит много азота, поэтому ускоряет природное разложение органики и улучшает качество компостной массы.

Таким образом, обычная трава после кошения может превратиться в совершенно бесплатное и экологичное удобрение. Оно поможет растениям легче пережить жаркое лето и уменьшит потребность в использовании дорогих средств по уходу за садом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что хитрые поляки добавляют в почву, чтобы гортензии цвели втрое пышнее.