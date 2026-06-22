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Він зірвав цю рослину в лісі й отримав чималий штраф: як карають за збір популярної зелені

Автор
Денис Подставной
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Автор
Штрафи та покарання
Штрафи та покарання. Фото Колаж "Телеграфу"

Популярну зелень майже винищили в Україні і тепер вона у Червоній книзі

За збір деяких рослин у лісах України можна нарватися на чималий штраф. Одним із заборонених видів є черемша.

"Телеграф" розповідає про те, як в Україні карають за збір черемші.

Черемша, або ведмежий часник, або леверда — це багаторічна рослина з широким, загостреним листям, яка з'являється ранньою весною і має приємний часниковий аромат. Ця зелень цінується за надвисокий вміст вітаміну C та потужні антибактеріальні властивості. Її вживають переважно у свіжому вигляді (в салатах та закусках).

Багаторічний неконтрольований збір цієї популярної рослини в Україні призвів до загрози її повного зникнення. Тепер вона внесена до Червоної книги, тому зривати та продавати її категорично заборонено законом.

Черемша
Черемша. Фото — Вікіпедія

Розмір штрафів за збір черемші

Якщо порушника затримають у лісі під час збору черемші, йому загрожує штраф від 510 до 850 гривень. Крім того, за кожну зірвану цибулину доведеться заплатити ще 62 гривні — як компенсацію за завдані збитки.

Штраф за збирання черемші.
Штраф за збирання черемші. Інфографіка Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про новий дорожній знак, за порушення вимог якого водіям може загрожувати значний штраф.

Теги:
#Україна #Штраф #черемша