Він зірвав цю рослину в лісі й отримав чималий штраф: як карають за збір популярної зелені

Популярну зелень майже винищили в Україні і тепер вона у Червоній книзі

За збір деяких рослин у лісах України можна нарватися на чималий штраф. Одним із заборонених видів є черемша.

"Телеграф" розповідає про те, як в Україні карають за збір черемші.

Черемша, або ведмежий часник, або леверда — це багаторічна рослина з широким, загостреним листям, яка з'являється ранньою весною і має приємний часниковий аромат. Ця зелень цінується за надвисокий вміст вітаміну C та потужні антибактеріальні властивості. Її вживають переважно у свіжому вигляді (в салатах та закусках).

Багаторічний неконтрольований збір цієї популярної рослини в Україні призвів до загрози її повного зникнення. Тепер вона внесена до Червоної книги, тому зривати та продавати її категорично заборонено законом.

Черемша. Фото — Вікіпедія

Розмір штрафів за збір черемші

Якщо порушника затримають у лісі під час збору черемші, йому загрожує штраф від 510 до 850 гривень. Крім того, за кожну зірвану цибулину доведеться заплатити ще 62 гривні — як компенсацію за завдані збитки.

Штраф за збирання черемші. Інфографіка Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про новий дорожній знак, за порушення вимог якого водіям може загрожувати значний штраф.