Он сорвал это растение в лесу и получил немалый штраф: как наказывают за сбор популярной зелени
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Популярную зелень почти истребили в Украине и теперь она в Красной книге
За сбор некоторых растений в лесах Украины можно нарваться на немалый штраф. Одним из запрещенных видов является черемша.
"Телеграф" рассказывает о том, как в Украине наказывают за сбор черемши.
Черемша, или медвежий чеснок, или леверда — это многолетнее растение с широкими, заостренными листьями, которое появляется ранней весной и имеет приятный чесночный аромат. Данная зелень ценится за сверхвысокое содержание витамина C и мощные антибактериальные свойства. Её употребляют преимущественно в свежем виде (в салатах и закусках).
Многолетний неконтролируемый сбор этого популярного растения в Украине привел к угрозе его полного исчезновения. Теперь оно внесено в Красную книгу, поэтому срывать и продавать его категорически запрещено законом.
Размер штрафов за сбор черемши
Если нарушителя задержат в лесу во время сбора черемши, ему грозит штраф от 510 до 850 гривен. Кроме того, за каждую сорванную луковицу придется заплатить еще 62 гривны — в качестве компенсации нанесенного ущерба.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о новом дорожном знаке, за нарушение требований которого водителям может грозить значительный штраф.