Он сорвал это растение в лесу и получил немалый штраф: как наказывают за сбор популярной зелени

Популярную зелень почти истребили в Украине и теперь она в Красной книге

За сбор некоторых растений в лесах Украины можно нарваться на немалый штраф. Одним из запрещенных видов является черемша.

"Телеграф" рассказывает о том, как в Украине наказывают за сбор черемши.

Черемша, или медвежий чеснок, или леверда — это многолетнее растение с широкими, заостренными листьями, которое появляется ранней весной и имеет приятный чесночный аромат. Данная зелень ценится за сверхвысокое содержание витамина C и мощные антибактериальные свойства. Её употребляют преимущественно в свежем виде (в салатах и закусках).

Многолетний неконтролируемый сбор этого популярного растения в Украине привел к угрозе его полного исчезновения. Теперь оно внесено в Красную книгу, поэтому срывать и продавать его категорически запрещено законом.

Черемша. Фото - Википедия

Размер штрафов за сбор черемши

Если нарушителя задержат в лесу во время сбора черемши, ему грозит штраф от 510 до 850 гривен. Кроме того, за каждую сорванную луковицу придется заплатить еще 62 гривны — в качестве компенсации нанесенного ущерба.

Штраф за сбор черемши. Инфографика Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о новом дорожном знаке, за нарушение требований которого водителям может грозить значительный штраф.