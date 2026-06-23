Ці три пристрої в будинку постійно крадуть електроенергію, навіть якщо ви ними не користуєтесь

Ці побутові пристрої є невидимими джерелами зайвих витрат

Майже в кожному будинку є приховані "пожирачі електроенергії", про які можна навіть не здогадуватися. Однак якщо вчасно їх відключати, то рахунки за світло стануть помітно нижчими.

Йдеться про пристрої, які перебувають у режимі очікування. Тобто вони підключені, але не використовуються. Про це пише ZDnet.

Експерти з енергоефективності зазначають, що значна частина витрат формується не через основні прилади, а через "приховане" або фонове споживання енергії.

Кавомашина

Фахівці приділяють особливу увагу кухонним приладам. Наприклад, кавоварка з функцією підтримки температури води може споживати до 60–70 Вт, що здатне збільшити річні витрати приблизно на кілька тисяч гривень.

Внаслідок того, що пристрій постійно підключено до мережі, кавоварка фактично працює як малопотужний нагрівач 24/7, навіть якщо кава не готується.

Для зниження витрат рекомендується відключати подібні прилади від мережі в період простою або використовувати моделі з функцією автоматичного відключення та програмованого запуску.

Кавомашина. Фото: Freepik

Телевізор

Це один із найпоширеніших побутових пристроїв, який часто залишається підключеним до мережі навіть тоді, коли ним не користуються. Багато хто просто вимикає його за допомогою пульта, але не з розетки. Але в цей час техніка продовжує споживати електроенергію у режимі очікування.

Для збереження власних грошей рекомендується повністю відключати телевізор від розетки. Особливо це актуально для телевізорів, які використовуються нерегулярно, наприклад, у гостьових кімнатах або інших зонах відпочинку.

Телегвізор. Фото: Freepik

Старі прилади

У багатьох будинках досі залишаються підключеними до мережі старі пристрої, якими давно ніхто не користується. Йдеться про старі DVD-плеєри, касетні програвачі, приставки, годинники, а також інші пристрої.

Навіть у режимі очікування вони продовжують споживати електроенергію і якщо їх відключити від мережі, можна заощадити до кількох сотень гривень на рік, які буквально йдуть марно.

Касетний плеєр. Фото: Freepik

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як старі пульти від техніки допоможуть вам заощадити і не тільки.