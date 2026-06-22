Стрибок напруги та випалені порти: чи безпечно користуватися Wi-Fi під час грози

Метеоролог пояснив, у яких випадках побутова техніка може постраждати від удару блискавки, а коли ризики мінімальні

В Україні розпочався сезон літніх гроз, які традиційно несуть загрозу для побутової електроніки. Багато користувачів досі сперечаються, чи потрібно вимикати домашні гаджети та Wi-Fi роутери під час негоди, аби вберегти їх від виведення з ладу.

Про реальні загрози та способи захисту техніки в інтерв'ю "Телеграфу" розповів Віталій Шпиг, метеоролог, кандидат географічних наук та завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Два шляхи небезпеки: як блискавка "вбиває" роутери

За словами метеоролога, перша небезпека пов'язана із звичайними лініями електропередач, особливо у приватному секторі без громовідводів. Якщо розряд влучає поруч із будинком, із великою ймовірністю можуть утворюватися бічні розряди, які зачеплять дроти.

"По лінії електропередач цей потужний стрибок напруги піде в мережу, мережу саме цього будинку. Наприклад: от звичайний будинок, від лінії електропередач, що на вулиці, підведені дроти через стовп, який на подвір’ї стоїть, і далі до будинку. Якщо блискавка влучить в землю між цим стовпом і будинком, одне з її відгалужень може піти на дроти, які йдуть на лічильник, й ось у такий спосіб потрапить на роутер і призведе до його виведення з ладу", — пояснює фахівець.

Другий шлях ураження пов'язаний безпосередньо з інтернет-комунікаціями. Якщо провайдер заводить у квартиру звичайний мідний кабель (виту пару), високовольтний імпульс може випалити WAN-порти на роутері. Більше того, під загрозою опиняється і вся комп'ютерна техніка, яка підключена до роутера через LAN-кабелі.

Коли роутер обов'язково треба вимкнути з розетки

Експерт наголошує, що на короткий проміжок часу — наприклад, перевірити пошту — увімкнути інтернет можна, але лише за умови, що грозовий осередок перебуває на відстані, а не прямо над вами.

"Якщо грозовий осередок над будинком — і неважливо, чи це будинок приватний чи багатоповерховий — краще не ризикувати", — попереджає Віталій Шпиг.

Захищеність самої будівлі не гарантує безпеки інтернету. Як зазначив метеоролог, в Україні інтернет-провайдери у приватному секторі можуть прокладати мережі, використовуючи опори ліній електропередач (звичайні вуличні стовпи), а між дахами багатоповерхових будинків мережеві кабелі можуть бути натягнуті із використанням спеціальних тросів, закріплених між технічними приміщеннями, тобто й у першому, й у другому випадках, є відкриті ділянки, в які потенційно може відбутися влучання розряду, тобто ризик пошкодження техніки залишається.

Чому власники оптоволокна можуть "спати спокійно"

Водночас експерт зауважив, що масові руйнування інфраструктури та вимкнення електроенергії, які, на жаль, з початком повномасштабної війни у 2022 році стали частиною нашого життя, змусили український ринок інтернету якісно еволюціонувати. Багато компаній масово перейшли на оптоволоконні кабелі, які виявилися абсолютно безпечними під час негоди.

"У випадку їхнього використання ризик влучання блискавки виключений. Оскільки ідеологія, фізична природа цього виду кабелів — вона виключає використання металу. В оптоволокні передача сигналу здійснюється шляхом передачі світлового імпульсу. Тобто відповідь така: якщо користувач знає, що в нього оптоволокно іде до його роутера, він може спати спокійно і використовувати роутер під час грози", — підсумував Віталій Шпиг.

Раніше експерт розповідав "Телеграфу" звідки насправді б’є блискавка. Та чи дійсно існує таке атмосферне явище, як кульова блискавка.