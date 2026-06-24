Не викидайте старі баклажки. Що можна зробити з непотрібних пляшок (відео)

Навіть звичайне сміття може принести користь

Українець здивував мережу тим, як будує будинок в Карпатах. Адже основним матеріалом стали баклажки та сміття.

Відео з процесом створення житла вже завірусилось у Тік Ток. За словами автора, він закликає усіх охочих долучитись до його експерименту.

Для створення будівель чоловік використовує баклажки, які йому надсилають буквально з усієї України. Попередньо їх заповнюють сміттям, аби пляшки гарно тримали форму. Українець каже, що цей експеримент має показати, що навіть сміття, яке важко переробляти на вторинну сировину, може нести користь.

"Багато хто думав, що я несповна розуму. Але це цікавий експеримент", — каже автор.

Ідея чоловіка насправді виглядає досить цікаво, адже він завчасно готує фундамент з каміння. Однак для стін використовує пляшки зі сміттям, які замазує глиною. Таким чином з'являється споруда, у якій буквально замуровано сміття. Звісно, повторювати цей експеримент в повному масштабі без наявності освіти та досвіду — ризиковано. Але з пляшок цілком можна побудувати невеликий паркан чи огорожу.

У коментарях користувачі захоплюються винахідливістю українця та кажуть, що залюбки долучились би до експерименту. Люди пишуть:

Але ж глина швидко відпаде від пластикових пляшок.

Блін, це так класно виглядає. Супер атмосфера, єднання з природою, ще й з участю в експерименті, просто вау.

Які ж ви крутезні. Привіт з Харкова! Натхнення вам!

Як це круто. Ви молодці.

Потужно.

Дуже крута ідея, обійшли систему з переробки, шкода, що через роботу не можу приїхати. Ви неймовірні.

Дуже цікава ідея.

Цікаво і не звично.

Клас, ви молодці!

Я б тож хотів навчитися так робити будинок.

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