Не викидайте недопалки: це сміття може замінити цеглу

Впровадження технології потребує чіткої системи роздільного збору відходів та суворого контролю на заводах

Щороку у світі накопичується 1,2 мільйона тонн цигаркових недопалків, які забруднюють пляжі, тротуари та каналізацію. Проте вчені знайшли спосіб перетворити це екологічне лихо на цінний будівельний ресурс, який знижує витрати на виробництво будматеріалів.

Про це пише clickpetroleoegas.

Цегла з недопалків заощаджує 10% енергії

Додавання всього 1% недопалків у глиняну масу для виготовлення цегли дозволяє скоротити витрати енергії на її випалювання в печі на 10%. Процес традиційного випалювання є надзвичайно енергомістким, але під час нагрівання органічні речовини в залишках цигарок починають згоряти зсередини, виступаючи додатковим паливом і допомагаючи запікати глину швидше й ефективніше.

Недопалки

Чому це важливо для планети та будівництва:

Надійна консервація токсинів: Цигаркові фільтри містять понад 60 відомих канцерогенів та важких металів (миш'як, кадмій, хром тощо). Під час високотемпературної обробки всі шкідливі сполуки надійно "запікаються" всередині керамічної структури цегли й більше не загрожують довкіллю.

Цигаркові фільтри містять понад 60 відомих канцерогенів та важких металів (миш'як, кадмій, хром тощо). Під час високотемпературної обробки всі шкідливі сполуки надійно "запікаються" всередині керамічної структури цегли й більше не загрожують довкіллю. Покращена теплоізоляція: Нова екоцегла не поступається міцністю звичайній, але стає легшою і краще утримує тепло. Це допоможе зменшити витрати на опалення чи охолодження майбутніх будинків.

Нова екоцегла не поступається міцністю звичайній, але стає легшою і краще утримує тепло. Це допоможе зменшити витрати на опалення чи охолодження майбутніх будинків. Глобальне вирішення проблеми: За підрахунками дослідників, якщо хоча б 2,5% від усього світового обсягу виробництва цегли містили цей 1% домішок, людство назавжди позбулося б проблеми накопичення цигаркового сміття.

Авторами цього дослідження є вчені з Університету RMIT (Мельбурн, Австралія). Вони наголошують, що впровадження технології потребує чіткої системи роздільного збору відходів та суворого контролю на заводах, проте експеримент наочно довів: навіть найбрудніше міське сміття можна перетворити на корисну та вигідну сировину.

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