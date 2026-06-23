Скло та кераміка більше не практичні: які обробні дошки не вбирають запахи і легко миються

Є чотири ключові переваги альтернативного матеріалу

Скляні та керамічні обробні дошки, які ще недавно вважалися стильним вибором для кухні, поступово втрачають популярність. Їм на зміну приходить новий матеріал, який дедалі частіше обирають для сучасних інтер’єрів.

Йдеться про композитні дошки, виготовлені зі спресованих целюлозних волокон і спеціальних смол. На відміну від скла чи кераміки, вони не бояться ударів і не розбиваються при падінні, як написали в "kobieta.onet".

Ще одна перевага — гігієнічність. Композит не вбирає запахи та вологу, як дерево, тому на його поверхні складніше розмножуватись бактеріям. Крім того, такі дошки можна мити в посудомийній машині, що значно спрощує догляд.

Який вигляд має композитна дошка. Фото: dexas

Важливим плюсом є й те, що матеріал не шкодить ножам — вони довше залишаються гострими, на відміну від роботи зі склом. Також виробники пропонують сучасний дизайн: чорні, графітові та "кам’яні" відтінки добре вписуються в мінімалістичні та індустріальні кухні.

Ціна на композитні дошки вища за пластикові, однак їх вважають довготривалою інвестицією завдяки міцності та зручності у використанні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навісні кухонні шафи поступово відходять у минуле — нове рішення забезпечує більше простору та полегшує прибирання.