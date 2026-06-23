Забудьте про громіздкі радіатори: яке опалення витісняє класичні моделі

Перед встановленням такі системи потребують правильного технічного підходу

Панорамні вікна виглядають дуже красиво, але часто з ними виникає проблема — як правильно обігріти кімнату. Звичайні батареї не завжди підходять, тому доводиться шукати сучасніші рішення.

Власник студії дизайну та ремонту "Дім в ремонті" і "Blueberry" Сергій Брухаль розповів "Телеграфу" про сучасні способи обігріву приміщень із панорамними вікнами та пояснив, які рішення працюють найкраще.

За його словами, внутрішньопідлогові конвектори можуть стати зручною альтернативою класичним радіаторам, особливо коли важливо зберегти відкритий вигляд вікон і не захаращувати простір. Водночас такі системи потребують правильного технічного підходу — зокрема примусової вентиляції для ефективного розподілу тепла. Також для монтажу необхідна достатня товщина стяжки підлоги — приблизно від 60 мм.

Як виглядають внутрішньопідлогові конвектори. Фото: dbuy

Експерт зазначає, що плінтусне опалення не є повноцінним основним джерелом тепла. Його можна використовувати лише як додатковий елемент у поєднанні з іншими системами, наприклад теплою підлогою або радіаторами.

Якщо ж у квартирі встановлені панорамні вікна і використовується звичайне опалення, важливо подбати про тепловий бар’єр. Одним із варіантів може бути зона електричної теплої підлоги вздовж вікон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пластикові вікна вже не вважаються найкращим варіантом. Які конструкції можуть служити до 50 років і краще захищають від шуму.