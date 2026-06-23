Забудьте про здутий ламінат: яка "невбивана" підлога не боїться води, підборів та лап тварин

Воно не має аналогів

Ламінат і лінолеум стрімко втрачають свої позиції у будівельній сфері. На заміну їм прийшло інноваційне покриття з кварцвінілу, яке впевнено завойовує ринок завдяки своїй довговічності та унікальним властивостям.

Власник студії дизайну та ремонту "Дім в ремонті" і "Blueberry" Сергій Брухаль розповів "Телеграфу" про цю нову технологію та її ключові особливості.

За його словами, кварцвініл — це покриття, яке наразі просто не має аналогів на ринку. Його висока стійкість та експлуатаційні якості вже перевірені роками практичного використання в реальних умовах.

Кварцвініл

"Він не боїться ні води, ні подряпин. Його можна без проблем використовувати на теплу підлогу", — додає експерт.

Завдяки своїй структурі матеріал демонструє абсолютну водостійкість, що дозволяє монтувати його навіть у приміщеннях із підвищеною вологістю, таких як кухні чи ванні кімнати. Окрім того, покриття має антивандальну поверхню — пазурі домашніх тварин, важкі меблі чи підбори не залишають на ньому помітних слідів.

Попри наявність на ринку різних модифікацій цього матеріалу, Сергій Брухаль дає чітку професійну рекомендацію щодо його монтажу: кварцвініл має бути саме клейовим.

Зазначимо, що клейовий спосіб укладання забезпечує максимально надійну, монолітну фіксацію з основою підлоги. Це повністю виключає ризик появи люфтів, скрипів чи розходження швів з часом, а також забезпечує високу ремонтопридатність — у разі потреби окрему пошкоджену планку можна легко замінити без демонтажу всього покриття в кімнаті.

Раніше "Телеграф" писав, що можна ще використовувати замість ламінату та лінолеуму.