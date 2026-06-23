Забудьте про звичайні кухонні шафи: які стильні та зручні альтернативи зараз у тренді

Нові системи мають свої мінуси

Традиційні кухонні шафи з ручками та кнопками поступово йдуть у минуле. У 2026 році тренди заполонили технологічні рішення, що дозволяють відкривати шафи та ящики, не порушуючи гармонії фасадів.

Про це пише Onet. Найпопулярнішою альтернативою зараз є системи "push to open" (натиснути для відкриття), що базуються на пружинних механізмах — легке натискання на передню панель відкриває шафу, а притискання закриває її.

Також популярні утоплені напрямні та профільовані ручки, що створюють непомітні заглиблення для пальців, не порушуючи мінімалістичну естетику.

Шафа із системою "push to open". Фото — mr-master

Шафа з вбудованим профілем Голу. Фото mr-master

Чому шафи без ручок стають все популярнішими

На перший план виходить візуальна привабливість.

Мінімалістичний дизайн також означає практичність. Однорідні поверхні легше утримувати в чистоті – достатньо одного протирання, щоб кухня знову засяяла.

Відсутність виступаючих елементів означає безпеку, особливо в будинках з маленькими дітьми.

Є й мінуси

Мінімалізм має власну ціну. Системи без ручок вимагають спеціальних рішень для встановлення та коштують дорожче, ніж традиційні ручки. Користувачі відзначають видимі відбитки пальців, особливо на темних або блискучих поверхнях, а також необхідність більш ретельного очищення заглиблень та профілів, де легко накопичуються пил та крихти.

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