Забудьте про соду: простий спосіб очистити матрац від плям і неприємного запаху

Щоб матрац служив довго, важливо регулярно видаляти пил, плями та вологу

Багато людей використовують харчову соду для очищення матраца від запахів, однак фахівці застерігають: цей популярний домашній засіб може завдати більше шкоди, ніж користі.

Натомість вони радять інший підхід, який допомагає підтримувати спальне місце чистим і свіжим, пише портал Oeste Geral.

З часом у матраці накопичуються піт, пил, відмерлі клітини шкіри, кліщі та дрібне сміття. Частина забруднень залишається непомітною, тому одного лише прання постільної білизни недостатньо.

Експерти пояснюють, що сода має дуже дрібну структуру. Якщо її рясно розсипати по матрацу, а потім прибрати пилососом, частинки можуть пройти крізь фільтри, осісти у волокнах тканини або навіть перевантажити техніку. Особливо це стосується випадків, коли поверхня матраца є вологою.

Чистка проводиться у декілька етапів

Першим кроком очищення має бути сухе прибирання. Для цього рекомендують ретельно пропилососити матрац спеціальною насадкою для м'яких меблів. Це допоможе прибрати пил, волосся та крихти, які при контакті з рідиною можуть перетворитися на брудну масу.

Якщо на матраці є плями від поту, крові чи інших біологічних рідин, можна використати 3-відсотковий розчин перекису водню. Його радять наносити локально за допомогою розпилювача, залишити на одну-дві хвилини, а потім обережно промокнути вологою серветкою або тканиною з мікрофібри.

Для боротьби зі стійкими запахами, особливо від сечі домашніх тварин чи маленьких дітей, фахівці рекомендують спеціальні ензимні засоби для тканин. Важливо наносити їх лише на забруднену ділянку, не перезволожуючи матрац, а після обробки дати йому повністю висохнути.

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