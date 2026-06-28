Ці сушарки більше не купують: які є альтернативи, що не займають половину квартири

Нові рішення більш зручні

Підлогові сушарки для білизни дедалі частіше втрачають популярність у сучасних квартирах. У невеликих приміщеннях кожен вільний метр має значення, тому громіздкі конструкції стають незручними навіть тоді, коли не використовуються.

Є два варіанти, які дозволяють економити простір і роблять оселю більш зручною для життя. Про них детальніше написали в "los andes 142".

Одним із найпопулярніших варіантів стала стельова білизняна мотузка з підйомним механізмом. Вона опускається для розвішування одягу, а після використання підіймається до стелі, повністю звільняючи кімнату. Завдяки цьому зберігається простір для руху, а сам одяг швидше висихає через тепле повітря під стелею.

Ще одне практичне рішення — настінна складна сушарка. Вона кріпиться до стіни, розкладається лише під час використання і майже не помітна, коли складена. Таку систему можна встановити у ванній, на балконі або в пральні.

Мотузка для білизни та настінна сушарка. Фото: "Телеграф"

Обидва варіанти поступово витісняють традиційні мотузки, адже краще підходять для сучасного житла, де важливі мінімалізм і порядок у просторі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити пластикові вікна.