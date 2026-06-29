Помідори будуть рости як на дріжджах: покладіть на грядку одну річ, яка є в кожному домі

Цей бюджетний лайфхак допомагає підтримати рослини та зменшити ризик пошкодження плодів

Багато городників витрачають чималі кошти на добрива та засоби для догляду за томатами. Однак іноді покращити врожай можна за допомогою речі, яка знайдеться на кожній кухні, пише хорватське видання Dnevno.

Йдеться про звичайну металеву виделку. Її рекомендують використовувати не за прямим призначенням, а як невелику опору для гілок томатів, які починають згинатися під вагою плодів.

Для цього достатньо встромити виделку ручкою в ґрунт поруч із рослиною, а зубці використати як підставку для важкої гілки. Такий спосіб допомагає утримати плоди над землею, завдяки чому вони менше контактують із вологою та брудом.

Це також знижує ризик загнивання й ураження грибковими хворобами, особливо після дощів. Крім того, імпровізована підпора зменшує навантаження на стебла.

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