Забудьте про шафи для взуття: ці розумні рішення сховають "підкрадулі" без одоробла в коридорі

Розумні рішення звільнять багато місця

Класичні громіздкі шафи для взуття йдуть у минуле через свої розміри та велику ціну. Битву трендів ремонту у 2026 році перемагають нові інноваційні рішення.

Про те, чим зараз замінюють взуттєві шафи, розповідає Dnevno. Експерти з дизайну інтер'єру пояснили, що зараз у моді розумні рішення, які дозволять передпокою нарешті "дихати".

Серед них:

Абсолютним хітом ринку у 2026 році стали розумні органайзери, які просто вішаються на зворотний бік дверей. Ці практичні підвісні системи здатні вмістити велику кількість пар взуття, залишаючи підлогу повністю вільною для більш легкого та швидкого прибирання. Для тих, хто не хоче додатково навантажувати двері, дизайнери пропонують настінні кишені як чудову альтернативу;

Організатор для взуття. Фото — Prom.ua

модульні прозорі коробки, які можна ставити одна на одну, забезпечуючи високу адаптивність, оскільки їх можна розмістити в будь-якому невикористаному кутку квартири;;

великі та непрозорі плетені кошики з кришками;

Великі та непрозорі плетені кошики з кришками. Фото — Pexels

багатофункціональні візки з полицями на коліщатках. Головна перевага цього рішення полягає в його мобільності, оскільки візок можна легко перемістити в іншу кімнату або комору, коли приходять гості, або під час прибирання пилососом та миття підлоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зараз радять використовувати замість туалетного паперу.