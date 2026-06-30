Забудьте об обувных шкафах: эти умные решения спрячут "подкрадули" без одоробла в коридоре

Умные решения освободят много места

Классические громоздкие обувные шкафы уходят в прошлое из-за своих размеров и большой цены. Битву трендов ремонта в 2026 году побеждают новые инновационные решения.

О том, чем сейчас заменяют обувные шкафы, рассказывает Dnevno. Эксперты по дизайну интерьера объяснили, что сейчас в моде умные решения, которые позволят прихожей наконец-то "дышать".

Среди них:

Абсолютным хитом рынка в 2026 году стали умные органайзеры, которые просто вешаются на обратную сторону двери. Эти практичные подвесные системы способны вместить большое количество пар обуви, оставляя пол полностью свободным для гораздо более легкой и быстрой уборки. Для тех, кто не хочет дополнительно нагружать дверь, дизайнеры предлагают настенные карманы в качестве отличной альтернативы;

Органайзер для обуви. Фото - Prom.ua

модульные прозрачные коробки, которые можно ставить друг на друга, обеспечивая высокую адаптивность, поскольку их можно разместить в любом неиспользуемом углу квартиры;

большие и непрозрачные плетеные корзины с крышками;

Большие и непрозрачные плетеные корзины с крышками. Фото - Pexels

многофункциональные тележки с полками на колесиках. Главное преимущество этого решения заключается в его мобильности, поскольку тележку можно легко переместить в другую комнату или кладовку, когда приходят гости, или во время уборки пылесосом и мытья полов.

Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас советуют использовать вместо туалетной бумаги.