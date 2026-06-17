Олександри та Сергії відходять у минуле: яке гарне українське ім’я вибрати хлопчику

Сучасні молоді родини прагнуть підкреслити національну ідентичність

Тренди на молодіжні та дитячі імена в Україні стрімко змінюються. Традиційні ще для минулих десятиліть Олександри, Сергії, Олексії та Андрії дедалі рідше зустрічаються серед новонароджених.

Батьки все частіше відмовляються від звичних радянських чи загальноприйнятих європейських варіантів на користь автентичних, глибоких та милозвучних українських імен. "Телеграф" розповість, яке гарне українське ім’я вибрати хлопчику.

Чому зникає популярність "класики"

Психологи та демографи зазначають, що зміна іменних уподобань — це природний процес зміни поколінь. Сьогоднішні батьки хочуть, щоб їхній малюк вирізнявся, мав унікальну історію та сильне коріння. Імена, якими масово називали дітей у 80-х та 90-х роках, наразі асоціюються зі старшим поколінням, тому відходять на другий план.

Топ-7 красивих українських імен для хлопчика

Якщо ви шукаєте сильне, благозвучне та питомо українське ім'я для сина, зверніть увагу на ці варіанти, які зараз переживають нову хвилю популярності:

Любомир — надзвичайно тепле ім'я, яке складається з двох основ: "любити" та "мир". Воно несе в собі світло та гармонію.

— надзвичайно тепле ім'я, яке складається з двох основ: "любити" та "мир". Воно несе в собі світло та гармонію. Ярема — давнє ім'я, що означає "приборкувач" або "призначений Богом". Звучить гордо, мужньо та дуже колоритно.

— давнє ім'я, що означає "приборкувач" або "призначений Богом". Звучить гордо, мужньо та дуже колоритно. Радомир — ще одне красиве старослов'янське ім'я, яке трактується як "той, хто радіє миру" або "приносить радість".

— ще одне красиве старослов'янське ім'я, яке трактується як "той, хто радіє миру" або "приносить радість". Олесь — ніжна, але водночас самобутна форма імені Олександр, яка вже давно стала самостійним та дуже поетичним ім'ям.

— ніжна, але водночас самобутна форма імені Олександр, яка вже давно стала самостійним та дуже поетичним ім'ям. Богуслав — величне ім'я, що означає "той, хто славить Бога". Чудовий вибір для родини, яка шанує духовні традиції.

— величне ім'я, що означає "той, хто славить Бога". Чудовий вибір для родини, яка шанує духовні традиції. Даримир — рідкісне і благородне ім'я, яке буквально перекладається як "той, хто дарує мир".

— рідкісне і благородне ім'я, яке буквально перекладається як "той, хто дарує мир". Світозар — світле і звучне ім'я, яке означає "той, хто осяває світлом" або "осяяний світлом".

Раніше "Телеграф" писав, які імена мають дійсно українське коріння