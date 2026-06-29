Не виливайте залишки соусу: як зберегти продукти за допомогою простого лайфхаку

Цей спосіб дозволить уникнути харчових відходів і завжди мати під рукою готові порції соусу

Не поспішайте виливати залишки томатного, вершкового чи іншого домашнього соусу. Замість цього їх можна заморозити порційно, використавши звичайну форму для мафінів.

Лайфхак від порталу 750G допоможе зменшити кількість харчових відходів і значно спростить приготування майбутніх страв. Йдеться про заморожування порціями.

Для цього достатньо перелити охолоджений соус у силіконові або антипригарні форми для мафінів, не заповнюючи їх до самого краю, оскільки рідина під час замерзання збільшується в об'ємі. Потім форму потрібно поставити в морозильну камеру на кілька годин, доки вміст повністю не затвердіє.

Це полегшить процес приготування в майбутньому

Після цього порції легко виймаються з форми. Їх рекомендують перекласти в герметичний пакет або контейнер, підписати дату заморожування та знову прибрати до морозилки. Так соус не займатиме багато місця, а потрібну кількість можна буде дістати у будь-який момент.

Такий спосіб особливо зручний для томатних соусів, болоньєзе, песто, підлив, бульйонів або вершкових основ для майбутніх страв. Заморожені порції можна одразу додавати до гарячої сковороди чи каструлі без попереднього розморожування, якщо це дозволяє рецепт.

Крім економії продуктів, цей метод допомагає заощадити час. Один раз приготувавши велику порцію соусу, надалі можна швидко використовувати вже готові заготовки для пасти, запіканок, рагу чи супів.

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