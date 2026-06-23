Не поспішайте викидати: 7 способів використати пластиковий контейнер з-під морозива

Ці лайфхаки допоможуть навести лад у домі без зайвих витрат

Після того як морозиво закінчилося, більшість людей без роздумів викидають пластиковий контейнер. Однак така ємність може прослужити ще довго та допомогти в побуті.

"Телеграф" розповість, яким чином можна повторно використати цю тару, аби зменшити кількість відходів та заощадити гроші.

Для заморожування їжі. У контейнері зручно зберігати супи, бульйони, готові страви або ягоди. Головне — переконатися, що пластик придатний для використання в морозильній камері та не має пошкоджень.

Як органайзер для дрібниць. Коробка стане в пригоді для зберігання батарейок, ниток, ґудзиків, канцелярії або дитячих деталей конструктора.

Для вирощування рослин. Якщо зробити кілька невеликих отворів у дні, контейнер можна використовувати як горщик для розсади, зелені чи невеликих кімнатних рослин.

Для зберігання корму для домашніх улюбленців. Герметична кришка допоможе захистити сухий корм від вологи та сторонніх запахів.

Як дорожню аптечку. У контейнері зручно тримати пластирі, бинти та інші дрібні медичні засоби, особливо під час подорожей або поїздок на природу.

Для дитячих творчих наборів. У нього можна скласти олівці, фломастери, пластилін чи матеріали для рукоділля.

Для збору дрібного сміття на робочому столі. Наприклад, обрізків паперу, використаних батарейок або інших речей, які не хочеться одразу нести до смітника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, про копійчаний лайфхак, що наведе лад у домі.