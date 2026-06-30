Без каструлі та пари: як швидко простерилізувати банки (відео)

Пара по всій кухні та мокрі банки — головна мука сезону консервації

Сезон консервації у самому розпалі. Практично кожен рецепт заготовок на зиму передбачає стерилізацію банок. Зазвичай це довгий і виснажливий процес. На кухні стає гаряче від пари, а стояти над каструлею з кожною банкою доводиться дуже довго. Але пропускати цей крок не можна, інакше консервація може зіпсуватися.

На щастя, є набагато простіший і швидший спосіб — використовувати замість каструлі з окропом звичайну духовку.

Чому сухий жар працює краще за пару

Секрет у тому, що сухий жар у духовці виконує одразу два завдання одночасно: знищує всі мікроорганізми на стінках банки та повністю висушує скло. А волога — це ворог заготівлі, тому що навіть одна-єдина крапля води на дні банки через місяць обернеться пліснявою.

Після запікання в духовці банка стає сухою, ніби з неї щойно вийшов порошок, і жодного протирання рушником уже не потрібно.

Як стерилізувати банки в духовці — покрокова інструкція

Помийте банки. Використовуйте теплу воду з невеликою кількістю мийного засобу, а потім ретельно ополосніть кожну банку, щоб не залишилося піни.

Розставте банки у духовці. Поставте їх на решітку шийкою догори так, щоб вони не торкалися одна одної — інакше скло може потріскатися від перепаду температур саме в місцях контакту.

Увімкніть духовку на 120 градусів. Засічіть 15 хвилин з того моменту, як духовка досягне потрібної температури. Після цього банки будуть готові до використання.

Які банки можна ставити в духовку

У духовку без проблем можна ставити звичайні скляні банки для зберігання продуктів без металевих або пластикових деталей. Якщо на банці залишилися етикетки, замочіть її в теплій воді заздалегідь, щоб папір відійшов.

Банки з тріщинами, навіть найтоншими, як волосся, використовувати не можна. Викидайте їх одразу.

Що робити з кришками

Кришки в духовку ставити не можна. Гумовий ущільнювач на них не витримує температури 120 градусів і деформується. Натомість прокип’ятіть кришки окремо в каструлі протягом трьох хвилин, поки банки стерилізуються в духовці.