Що зробити з помідорами, щоб вони не лопнули у банці: перевірений спосіб

Дізнайтеся, як закривати помідори, щоб вони залишалися красивими та смачними

Солоні помідори — одна з улюблених заготовок у багатьох. Але іноді під час консервації томати тріскаються. У результаті вони не тільки виглядають неапетитно, але й на смак виходять іншими.

Щоб помідори при консервації залишалися цілими та пружними, важливо правильно їх підготувати. Розповідаємо, як це зробити.

Чому помідори тріскаються в банці

Причин, через які консервовані томати лопаються, є кілька.

Перша — неправильний сорт. Для засолювання потрібні помідори зі щільною, товстою шкіркою. Тонкошкірі сорти для консервації неминуче дадуть тріщини.

Друга — ступінь стиглості. Томати мають бути трохи недозрілими, твердими та пружними. Перестиглі плоди розвалюються вже при першому контакті з гарячим маринадом.

Третя – різкий перепад температур. Шкірка холодного помідора не витримує киплячого маринаду і тріскається.

Як зберегти томати цілими: перевірені хитрощі

Один із способів зберегти томати в банці цілими — проколоти шкірку помідора зубочисткою поруч із плодоніжкою. Як зазначає автор блогу That recipe, прокол має бути акуратним, але досить глибоким. Так гарячий маринад проникає всередину плоду поступово, а не "б'є" по шкірці ззовні — і ризик тріщин різко знижується.

Крім того, маринад потрібно заливати поступово. Спочатку потрібно налити трохи рідини на дно банки, а потім повільно влити решту.

Перед тим як заливати маринад, можна накрити помідори зверху листям хрону або дубовими листочками. Вони створять своєрідний буфер та захистять плоди від різкого контакту з окропом.