Забудьте про кондиціонер: бюджетний пристрій врятує у спеку, але є важливий нюанс

Компактний охолоджувач повітря не вимагає великих витрат

Під час аномальної літньої спеки не всі готові витрачатися на кондиціонер. Альтернативою може стати компактний випарний охолоджувач повітря. Пристрій обіцяє зробити перебування біля робочого столу чи ліжка комфортнішим, хоча повністю замінити кондиціонер він не здатний.

Йдеться про настільний мініохолоджувач, який працює від USB і використовує не холодоагент, а звичайну холодну воду, про це пише Pleine Vie.

Його принцип роботи базується на випаровуванні: вентилятор пропускає тепле повітря через зволожений фільтр, внаслідок чого на виході воно стає трохи прохолоднішим. Втім, експерти наголошують, що не варто очікувати ефекту, як від кондиціонера.

Економний спосіб охолодити кімнату

Такий прилад не охолоджує всю кімнату, а створює локальну зону комфорту. За правильного використання він може знизити відчутну температуру приблизно на 2–3 градуси, але лише поруч із людиною.

Щоб отримати максимальний ефект, рекомендують наливати в резервуар дуже холодну воду, додавати кубики льоду або акумулятори холоду, а сам пристрій ставити не далі ніж за два метри від себе. Також важливо не використовувати його в повністю закритому приміщенні.

Ще однією перевагою такого охолоджувача є його економність. Він споживає лише кілька ват електроенергії, що значно менше, ніж мобільні кондиціонери.

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