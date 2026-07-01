Асфальт здає позиції: який матеріал економить гроші, не затримує воду і довго служить

Один із його головних "плюсів" — низька ціна

Цемент і асфальт десятиліттями залишалися найпоширенішими матеріалами для облаштування під'їзних доріжок і території біля будинку. Однак останнім часом все більше людей звертають увагу на дешевшу та більш екологічну альтернативу.

Йдеться про RAP — матеріал, який виготовляють із переробленого старого асфальтного покриття. Відпрацьований асфальт подрібнюють, очищують і використовують повторно, отримуючи міцне покриття для доріжок, під'їздів та тротуарів, як написали в "TN".

Експерти пояснюють, що така технологія дозволяє скоротити кількість будівельних відходів і зменшити потребу у видобутку нових матеріалів. Саме тому RAP вважають одним із найбільш екологічних рішень.

Який виглядає цей матеріал на подвір'ї. Фото: "TN"

Серед головних переваг цього покриття — доступна ціна, міцність і простий монтаж. Після укладання воно нагадує темний гравій або класичний асфальт і добре поєднується із зеленими насадженнями та ландшафтним дизайном.

Ще однією перевагою є здатність частково пропускати воду, що допомагає зменшити утворення калюж після дощу. За умови правильного ущільнення таке покриття витримує навантаження від автомобілів і може служити багато років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бетонні двори поступово втрачають популярність, а їм на зміну приходить покриття, яке не затримує калюжі та менше нагрівається в спекотну погоду.