Аномальна спека різко відступить від Запоріжжя: коли температура може впасти на 10 градусів
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Хвиля похолодання буде пов’язана з активізацією циклонічної діяльності
Сильна "африканська" спека, яка накрила всю Україну, різко відступить від Запоріжжя. Вже за кілька днів погода в обласному центрі зміниться кардинально.
Про це свідчать прогнози погоди. Так, за даними синоптиків "Укргідрометцентру", цими вихідними (з 3 липня) у Запоріжжі різко похолодає. Стовпчики термометрів обрушаться із нинішніх +35 градусів до комфортних +25. У цих межах (+25…+28) температура повітря триматиметься аж до кінця першої декади липня. Під час похолодання можливі дощі.
Аналогічної думки дотримуються фахівці сервісу "Meteofor". Вони також прогнозують різкий погодний розворот, який, на їхню думку, відбудеться з 5 до 10 липня. У цей час температурні показники будуть перебувати в межах +22…+27 градусів. Можливі дощі з грозами.
Похолодання в Україні
Про спад спеки раніше "Телеграфу" розповідав начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. За його даними, це пов’язано з активізацією циклонічної діяльності та атмосферних фронтів.
"З північними вітрами надходитиме більш свіже повітря з півночі Європи. Температура вночі знизиться до 14-19º тепла, вдень — комфортні літні значення 22-27º", — повідомив Постригань.
Докладніше про це "Африканське пекло не назавжди: коли в Україну прийде похолодання, є точні дати".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як березень в Україні "украв" у літа цілий місяць.