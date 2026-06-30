Аномальна спека різко відступить від Запоріжжя: коли температура може впасти на 10 градусів

Хвиля похолодання буде пов’язана з активізацією циклонічної діяльності

Сильна "африканська" спека, яка накрила всю Україну, різко відступить від Запоріжжя. Вже за кілька днів погода в обласному центрі зміниться кардинально.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, за даними синоптиків "Укргідрометцентру", цими вихідними (з 3 липня) у Запоріжжі різко похолодає. Стовпчики термометрів обрушаться із нинішніх +35 градусів до комфортних +25. У цих межах (+25…+28) температура повітря триматиметься аж до кінця першої декади липня. Під час похолодання можливі дощі.

Погода в Запоріжжі

Аналогічної думки дотримуються фахівці сервісу "Meteofor". Вони також прогнозують різкий погодний розворот, який, на їхню думку, відбудеться з 5 до 10 липня. У цей час температурні показники будуть перебувати в межах +22…+27 градусів. Можливі дощі з грозами.

Погода в Запоріжжі

Похолодання в Україні

Про спад спеки раніше "Телеграфу" розповідав начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. За його даними, це пов’язано з активізацією циклонічної діяльності та атмосферних фронтів.

"З північними вітрами надходитиме більш свіже повітря з півночі Європи. Температура вночі знизиться до 14-19º тепла, вдень — комфортні літні значення 22-27º", — повідомив Постригань.

Докладніше про це "Африканське пекло не назавжди: коли в Україну прийде похолодання, є точні дати".

Карта температур у Європі Джерело: Віталій Постригань

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як березень в Україні "украв" у літа цілий місяць.