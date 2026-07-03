Брызгаете, брызгаете, а толку нет? Почему препараты не действуют — 6 причин

Вы регулярно обрабатываете свой сад от болезней и вредителей, но "химия" не помогает?

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Если ничего не делаешь в саду, и там царствуют болезни и вредители — эта ситуация еще не так обидна. Другое дело, если купил дорогие фунгициды, инсектициды, обработал, потратил время, а толку нет. Почему такое возможно?

Привыкание патогенов

Если слишком часто используете препараты из одной и той же химической группы, возникает резистентность, то есть привыкание патогенов к этим обработкам. Любые микроорганизмы, а также насекомые-вредители способны вырабатывать устойчивость к тем или иным условиям. И наступает период, когда они почти не обращают внимания на ваши обработки. Например, такие препараты как Квадрис, Зато, Строби, Топсин-М вызывают резистентность при более 3 обработках.

Нарушение температурного режима

Самый оптимальный режим применения пестицидов — это промежуток от 15 до 25 градусов тепла по Цельсию. Выше и ниже этих показателей препараты теряют эффективность. Конечно, есть исключения, например, Хорус работает уже при 5 градусах, поэтому для каждого отдельного препарата необходимо уточнять его работоспособность.

Погода

Обильные осадки перед обработкой или сразу после нее — важный момент, из-за которого действенность препарата может встать под сомнение. Также негативно на эффективность влияет и температура выше 28 градусов, поскольку при такой радиации действующее вещество разрушается еще до того, как начать свою борьбу с болезнью.

Ошибка в дозировке

Если вы взяли слишком маленькую дозу, она не способна бороться с инфекцией. Если доза будет слишком большой, возникает риск ожога и возникновения общего стресса у растения, от которого оно будет долго отходить.

Неправильная баковая смесь

Прежде чем смешивать разные препараты в одной баковой смеси, нужно уточнить из совместимость. Например, биопрепараты нельзя смешивать с фунгицидами, а удобрения с кальцием не способны смешаться с подкормками, содержащими серу и/или бор.

Некачественные препараты

Если изначально был приобретен некачественный препарат, то все ваши усилия пойдут насмарку. И речь идет не только о препаратах-подделках, которыми наводнен наш рынок. Особой пользы не принесут и те, которые просто неправильно хранились, неправильно перевозились, или имели нарушенную упаковку.

Вывод: препараты нужно покупать у надежных поставщиков, не работать одним и тем же препаратом все время, соблюдать температурный и погодный режим, смешивать по инструкции и будет вам счастье в виде богатого урожая.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно обрызгать сорняки, чтобы они больше не росли.