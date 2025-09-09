Трамп розповів про теплі відносини Путіна та Меланії, але факти кажуть про інше

Меланія Трамп та Путін не бачилися кілька років

Президент США Дональд Трамп заявив, що його дружина Меланія Трамп та глава Росії Володимир Путін, якому перша леді США передала листа щодо дітей, які страждають через його війну проти України, нібито "ладнають". Проте насправді це не відповідає дійсності.

Як пише Irish Star, багатьом заяви Трампа про те, що Меланія та Путін нібито мають дружні відносини, здалися дивними. Глава США заявив, що він та його дружина розчаровані, що "безглузда війна" в Україні продовжується, але не відчувають неприязні до російського лідера Володимира Путіна.

Заяви Трампа дивують на тлі того, що Меланія не приєдналася до свого чоловіка під час його зустрічі з Путіним на Алясці. Згідно з відкритими даними, перша леді США та глава Кремля не бачилися роками.

Що Трамп казав про ставлення Меланії до Путіна

Наприкінці липня глава США заявив, що його дружині Меланії подобається Путін. Водночас, за його словами, дружина нагадувала йому про обстріли Києва.

Ми знаємо Путіна дуже добре і їй (Меланії, — ред.) він подобається. Я з ним дуже добре ладив, я маю ладити. Але вона сказала "Шкода, вони щойно бомбили Київ". А я якраз говорив з ним цього дня, прийшов додому і побачив, що люди лежать на вулицях мертвими. Ситуація складна, я розчарований у ньому Дональд Трамп

Меланія Трамп та Путін особисто бачилися кілька разів

На вечері G20 у Гамбурзі, Німеччина, влітку 2017 року Меланія сиділа поруч із Путіним. Через рік вони знову побачилися на тристоронній дипломатичній зустрічі у Фінляндії. Пізніше того ж року їх сфотографували разом на церемонії 100-річчя закінчення Першої світової війни в Парижі.

