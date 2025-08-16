Трамп передав Путіну таємничого листа від Меланії. Що в ньому було

Дружина глави США вважається союзницею України

Меланія Трамп, перша леді США, написала листа главі Росії Володимиру Путіну. Його особисто передав адресату її чоловік Дональд Трамп під час зустрічі глав двох країн в Анкориджі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох чиновників Білого дому. За їх словами, в листі йшлося про "тяжке становище дітей в Україні та Росії". Співрозмовники не розповіли про інший зміст листа Меланії Путіну, окрім пункту про викрадення дітей внаслідок війни в Україні.

Меланію Трамп вважали головним союзником України у США

За даними західних ЗМІ, уродженка Словенії, найбільш проєвропейської країни колишньої Югославії, перша леді регулярно нагадує чоловікові-президенту про жертв російських ударів по українських містах.

За оцінками експертів, 55-річна перша леді чинить на главу держави значно більший вплив у питаннях зовнішньої політики, ніж передбачалося.

Я приходжу додому, кажу першій леді: "Я сьогодні розмовляв з Володимиром, у нас була чудова розмова". А вона відповідає: "О, справді? Щойно вдарили по черговому місту" Дональд Трамп

Чим завершилася зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Переговори Трампа та Путіна тривали понад дві з половиною години. Після них глави США та РФ провели спільну пресконференцію, вона тривала близько 15 хвилин. Першим виступив Путін. За його словами, переговори були "конструктивними" на тлі падіння відносин до рівня нижчого, ніж за часів Холодної війни". Далі він повторив свою звичну маячню про "братський народ" та про те, що ситуація в Україні — "загроза національній безпеці Росії".

Трамп заявив, що жодної домовленості щодо України за результатами саміту не буде. Він додав, що зустріч була продуктивною, й тепер президент України Володимир Зеленський має "укласти угоду".

Укладіть угоду. Росія — дуже велика держава. А Україна — ні, Дональд Трамп

Втім є й цікавий момент — запланований спільний обід після пресконференції було скасовано. Трамп терміново повернувся у Білий дім.

Як повідомляв "Телеграф", в Кремлі радісно оцінили зустріч Трампа та Путіна. Їхню майже тригодинну розмову охарактеризували, як "дуже позитивну".