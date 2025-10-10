Путін відповів на лист Меланії Трамп. Про що вони вже домовилися щодо України

Листування тривало кілька місяців і дало свої плоди

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія розповіла, що очільник Росії Володимир Путін відповів на її лист, який вона передала йому під час зустрічі на Алясці. Перша леді каже, що від тоді вона мала "відкритий канал комунікації" з російським лідером.

Що треба знати:

Меланія Трамп передала у серпні через свого чоловіка Путіну листа про депортованих українських дітей

Протягом останніх місяців Вашингтон та Москва мали переговори щодо цього питання

Кілька днів назад в Україну повернули 8 депортованих дітей

Як зазначила перша леді під час виступу у Білому домі, Путін відповів на її лист. У ньому він нібито "сигналізував про бажання працювати зі мною напряму". Ба більше, очільник РФ у відповіді додав кілька подробиць щодо українських дітей, які перебувають в Росії.

Меланія Трамп каже, що мала відкритий канал комунікації з Путіним щодо добробуту цих дітей. Ба більше, протягом останніх трьох місяців обидві сторони мали кілька зустрічей і переговорів.

"Мій представник напряму працював з командою Путіна, щоб забезпечити возз'єднання дітей з родинами між Росією та Україною. Вісім дітей вже возз'єдналися з родинами протягом останніх 24 годин… Троє з них були розлучені з родинами і переміщені в Росію через бої на лінії фронту. Ще п’ять були розлучені з членами родини по той бік кордону, серед них маленька дівчинка, яку возз'єднали з родиною в Росії", — оголосила дружина президента США.

При цьому перша леді наголосила, що Росія "продемонструвала бажання надати об'єктивну і детальну інформацію щодо нинішньої ситуації" з депортованими дітьми. Вона додала, що завдяки роботі Москви і Вашингтона на Батьківщину повернули 8 дітей з України, які опинилися в РФ через бої.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін зробив цинічну заяву про мир після нічних ударів по енергетиці України.