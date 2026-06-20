Безлюдні пляжі і не тільки. Як зараз виглядає популярний курорт в Криму (відео)

Навіть гарна погода не покращує ситуацію

Чимало курортів Азовського та Чорного морів під час російської окупації буквально гинуть. До прикладу, легендарна Феодосія в Криму в розпал сезону має безлюдні пляжі.

Про це свідчить опубліковане в мережі відео. Як видно на кадрах, попри теплу погоду, розпал сезону — кінець червня, на пляжах людей майже немає.

Авторка показує, що море тихе, вода чиста, ще немає медуз чи водоростей, але й людей теж немає. Усі альтанки та місця відпочинку стоять пусті, а біля моря всього кілька людей. При цьому є щонайменше два водних атракціони, але й вони простоюють.

Курорт вже понад 10 років в окупації, і за цей час його стан та популярність тільки погіршуються. Адже до моря виходять здебільшого місцеві, туристи приїздити бояться. Особливо враховуючи те, що останнім часом в Криму досить гучно, а чимало мостів пошкоджено.

Феодосія під час окупації

Феодосія під час окупації

Для довідки

Феодосія — це стародавнє місто-курорт в Україні, розташоване на південно-східному узбережжі Кримського півострова, на березі Чорного моря. До окупації у 2013 році регіон Великої Феодосії, разом з Коктебелем, Приморським та Береговим, щороку приймав від 500 до 800 тисяч відпочивальників. Більшість із них (близько 65%) становили туристи з материкової України.

Феодосія на карті

Нагадаємо, що Коктебель в Криму спіткає схожа з Феодосією доля. Адже пляжі пусті, подекуди занедбані та закинуті.

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