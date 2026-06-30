До +18 за кілька днів: стало відомо, коли у Києві може різко зіпсуватися погода (фото)

Температурні показники почнуть стрімко падати

Погода у Києві може ненадовго погіршитися, але разом із хмарами до столиці нарешті прийде довгоочікувана прохолода. Столицю також може залити дощами.

За даними синоптичного прогнозу на місяць від сайту "Мета Погода", спекотні дні початку липня зміняться приємною свіжістю вже наприкінці цього тижня.

Вже у п'ятницю, 3 липня, кияни відчують суттєве послаблення спеки, адже стовпчики термометрів вдень опустяться до приємних +21°C, а небо на весь день затягне щільними хмарами.

Погода у Києві

Справжнім піком прохолоди стане субота, 4 липня, яка обіцяє бути найхолоднішим днем тижня. У цей день синоптики прогнозують усього +18°C у денні години та +13°C вночі, до того ж містянам варто бути готовими до невеликого дощу, як це видно на прогнозі "Мета Погода" у файлі дощ.jpg.

Проте вже в неділю, 5 липня, температура повітря почне стабілізуватися і триматиметься на позначці +21°C, а похмуре небо зміниться комфортною мінливою хмарністю.

У понеділок та вівторок, 6 та 7 липня, прохолодна погода ще затримається в місті — синоптики прогнозують +22°C та +19°C відповідно.

Що буде далі

Після 8 липня літо знову почне брати своє: температура поступово зросте до комфортних +25…+27°C, а наприкінці наступного тижня (10-11 липня) можливий новий сплеск спеки до +31…+34°C.

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