Забудьте об этих 8 цветах в ванной: дизайнеры рассказали, как сделать эту комнату комфортной

Идеальный выбор, в частности зависит от размера помещения

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Цвет ванной влияет не только на ее внешний вид, но и на ощущение комфорта. Существует несколько оттенков, о которых, по мнению дизайнеров, стоит забыть, чтобы сделать эту комнату приятной и сбалансированной.

Об этом пишет Oeste Geral. Эксперты объясняют, что оттенок стен влияет на ощущение освещения и простора помещения. Некоторые цвета могут сделать пространство холодным, темным или лишенным индивидуальности. Например, слишком тёмно-серый цвет уменьшает ощущение простора, а cиневато-белый создаёт чрезмерно холодное впечатление. Серовато-синий цвет может сделать помещение "безжизненным", а преобладающий чёрный цвет поглощает свет и утяжеляет декор.

8 цветов, которые дизайнеры считают неудачными в дизайне ванных:

Темно-серый.

Бежевый с низким контрастом.

Белый холодного оттенка.

Очень глубокий коричневый.

Черный на всех стенах.

Темно-оливковый.

Серо-голубой.

Очень насыщенный фиолетовый.

Ванная комната в темно-сером цвете. Сгенерировано ИИ

Как выбрать лучший цвет для ванной комнаты?

Идеальный выбор зависит от размера помещения, количества естественного света и желаемого стиля. Светлые и нейтральные тона визуально расширяют пространство, в то время как средние цвета, при сбалансированном использовании, добавляют индивидуальности.

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