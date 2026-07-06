Забудьте об этих 8 цветах в ванной: дизайнеры рассказали, как сделать эту комнату комфортной
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Идеальный выбор, в частности зависит от размера помещения
Цвет ванной влияет не только на ее внешний вид, но и на ощущение комфорта. Существует несколько оттенков, о которых, по мнению дизайнеров, стоит забыть, чтобы сделать эту комнату приятной и сбалансированной.
Об этом пишет Oeste Geral. Эксперты объясняют, что оттенок стен влияет на ощущение освещения и простора помещения. Некоторые цвета могут сделать пространство холодным, темным или лишенным индивидуальности. Например, слишком тёмно-серый цвет уменьшает ощущение простора, а cиневато-белый создаёт чрезмерно холодное впечатление. Серовато-синий цвет может сделать помещение "безжизненным", а преобладающий чёрный цвет поглощает свет и утяжеляет декор.
8 цветов, которые дизайнеры считают неудачными в дизайне ванных:
- Темно-серый.
- Бежевый с низким контрастом.
- Белый холодного оттенка.
- Очень глубокий коричневый.
- Черный на всех стенах.
- Темно-оливковый.
- Серо-голубой.
- Очень насыщенный фиолетовый.
Как выбрать лучший цвет для ванной комнаты?
Идеальный выбор зависит от размера помещения, количества естественного света и желаемого стиля. Светлые и нейтральные тона визуально расширяют пространство, в то время как средние цвета, при сбалансированном использовании, добавляют индивидуальности.
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