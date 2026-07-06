Скляні столи на кухні вже не в моді: їх витісняють нові затишні та довговічні меблі

Новий тренд поєднує в собі красу, комфорт та індивідуальність

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У 2026 році скляні столи все частіше втрачають свою популярність на кухнях по всьому світу. Європейські дизайнери все активніше віддають перевагу більш затишним, елегантним рішенням.

Про це пише Oeste Geral. Довгий час скляні столи представляли собою сучасний і вишуканий стиль. Однак сучасні тенденції показують зсув у бік варіантів, що передають відчуття затишку та автентичності, залишаючи холодний вид на задньому плані.

Чаша терезів при виборі столу для кухні або їдальні тепер часто схиляється на бік виробів із масиву дерева. Новий тренд поєднує у собі красу, комфорт та індивідуальність, демонструючи, що натуральні матеріали знову стають хітами продажу.

Масив дерева пропонує текстуру, міцність та ексклюзивне оздоблення. Кожен предмет має природні характеристики, які роблять меблі унікальними, а також дозволяють легко поєднувати їх з різними стилями оформлення.

Дерев’яний кухонний стіл. Згенеровано ІІ

Переваги дерев’яних столів:

Міцність;

позачасовий вигляд, що зберігає елегантність на довгі роки;

практичність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити гнучку гофру під раковиною. Цей варіант ніколи не забитиметься брудом.