Забудьте про звичайні раковини у ванній: нове рішення виглядає дорожче і миється легше

У дизайнерів з'явився новий фаворит

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Традиційні тумби з раковинами поступово втрачають популярність у дизайні ванних кімнат. Натомість все більше людей обирають нове рішення, яке поєднує практичність і сучасний вигляд.

Воно допомагає спростити догляд та зробити простір більш охайним. Саме тому цей тренд швидко набирає популярності, як написали в "radiomitre".

Все більше людей обирають безшовні раковини, які поєднують сучасний дизайн і практичність. Такі моделі виготовляють із композитних матеріалів і мінеральних смол, що дозволяють створювати поверхню без стиків, де зазвичай накопичуються бруд і волога.

Безшовна раковина у ванній. Фото: OLX

Безшовні раковини простіші в догляді, мають акуратний вигляд і представлені в різних кольорах та фактурах. Крім того, вони допомагають ефективніше використовувати простір завдяки можливості інтегрувати додаткові полиці чи поверхні.

Хоча встановлення таких моделей може коштувати дорожче, їхня довговічність і легкість у догляді роблять цей варіант дедалі популярнішим під час ремонту ванних кімнат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити гнучку гофру під раковиною. Цей варіант ніколи не забиватиметься брудом.