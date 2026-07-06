Стеклянные столы на кухне уже не в моде: их вытесняет новая уютная и долговечная мебель

Новый тренд сочетает в себе красоту, комфорт и индивидуальность

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В 2026 году стеклянные столы все чаще теряют свою популярность на кухнях по всему миру. Европейские дизайнеры все активнее отдают предпочтение более уютным, элегантным решениям.

Об этом пишет Oeste Geral. Долгое время стеклянные столы представляли собой современный и изысканный стиль. Однако современные тенденции показывают сдвиг в сторону вариантов, передающих ощущение уюта и аутентичности, оставляя холодный вид на заднем плане.

Чаша весов при выборе стола для кухни или столовой теперь зачастую склоняется на сторону изделий из массива дерева. Новый тренд сочетает в себе красоту, комфорт и индивидуальность, демонстрируя, что натуральные материалы снова становятся хитами продаж.

Массив дерева предлагает текстуру, прочность и эксклюзивную отделку. Каждый предмет обладает природными характеристиками, которые делают мебель уникальной, а также позволяют легко сочетать ее с различными стилями оформления.

Деревянный кухонный стол. Сгенерировано ИИ

Преимущества деревянных столов:

Прочность;

вневременной вид, сохраняющий элегантность на долгие годы;

практичность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить гибкую гофру под раковиной. Этот вариант никогда не будет забиваться грязью.