Гранітні стільниці відходять у минуле: матеріал, який більш міцний і універсальний

Він додає кухні "характеру" без дорогого ремонту

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Гранітні стільниці роками залишалися одним із найпопулярніших рішень для кухні. Однак сьогодні дизайнери все частіше звертають увагу на інший матеріал, який стрімко набирає популярності.

Він поєднує міцність, практичність і незвичайний зовнішній вигляд. Саме тому його дедалі частіше можна побачити в сучасних інтер’єрах, як написали в "TN".

На перший план виходить новий фаворит — тераццо. Цей матеріал виготовляється з поєднання фрагментів мармуру, кварцу, граніту, скла та інших компонентів, які з’єднуються за допомогою цементу або спеціальних смол. Завдяки оригінальному візерунку та широким можливостям для вибору кольорів і текстур тераццо дедалі частіше з’являється у сучасних кухнях.

Стільниця з тераццо. Фото: Телеграф

Серед головних переваг тераццо — висока стійкість до щоденного використання, великий вибір відтінків і оздоблень, а також унікальний зовнішній вигляд. Матеріал легко поєднується з деревом, металом, мармуром та іншими популярними елементами оздоблення.

Особливо ефектно тераццо виглядає в кухнях, об’єднаних із вітальнею. Воно допомагає візуально поєднати простір і водночас додає інтер’єру виразності без зайвої перевантаженості деталями.

Ще одна перевага нового тренду — можливість персоналізації. Для спокійного та світлого інтер’єру можна обрати нейтральні бежеві або кремові відтінки, а для більш сміливих рішень — варіанти із зеленими, теракотовими чи синіми вкрапленнями.

Як легко додати цей матеріал до кухні

Щоб додати тераццо до кухні, не обов’язково робити масштабний ремонт. Матеріал можна використати лише для кухонного острова, барної стійки, фартуха або окремих декоративних елементів. Такий підхід дозволяє освіжити інтер’єр без значних витрат і кардинальних змін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити гнучку гофру під раковиною, яка ніколи не забивається брудом.